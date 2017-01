'Oude' brandweermannen gehuldigd voor jaren van trouwe dienst

Zijn collega Gerard Koekman (63) vult aan: ,,De brandweer staat bekend als een mannenwereld waar niet over emoties wordt gepraat. Tegenwoordig is dat beter geregeld met allerlei praatgroepen. Ik herinner me een auto-ongeluk begin jaren 80 aan de Jutphasestraatweg. Een bekende van mij was het water ingereden en verdronken. Over je gevoel praten deed je niet. Nu kan dat wel en dat is heel positief. Want we zijn ook gewoon mensen.''