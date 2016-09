Oude én jonge iconen staan in de schijnwerpers

Het thema dit jaar is Iconen en symbolen. In De Bilt zijn er rondleidingen, optredens en presentaties bij onder meer de Dorpskerk Maartensdijk, het Bilts Hoogkruis in het Van Boetzelaarpark, Huize Voordaan, Molen De Kraai, de Zuiderkapel en de eendenkooi Breukeleveen. Leerlingen van verschillende basisscholen hebben de primeur. Zij maken deze dagen al kennis met monumenten middels het monumentenscholenproject, waarbij ze de Woudkapel, het KNMI, de molen Geesina en de begraafplaats Brandenburg bezoeken.



Voor de waaghalzen onder de monumentenliefhebbers is er ook het een en ander te doen. Zo kan in Zeist de toren van het gemeentehuis beklommen worden. Dat geldt ook voor de toren van de Oude Kerk en de watertoren aan de Bergweg in Zeist. De inspanning zal worden beloond met een adembenemend uitzicht.



Veenendaal

In Veenendaal start het programma vanavond al. In het Filmhuis is een film te zien over Veenendaalse architectuur. De Veense bouwwerken worden in de film niet vanuit de architect belicht, maar bekeken vanuit lekenogen. Morgen zijn er allerlei iconen te bezoeken.



De nadruk ligt dit jaar op de Kerkewijk waar tweemaal een wandeling gepland staat. Ook is een fietstocht samengesteld die door grote delen van Veenendaal slingert. Al fietsend komen de deelnemers langs diverse monumentale panden zoals de beide molens, de oude begraafplaats, gedenkstenen, het gratis toegankelijke museum, diverse kerken en enkele architectonische hoogstandjes.



Samenwerken

Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede vieren Open Monumentendag dit jaar samen. De rivier de Kromme Rijn staat centraal als symbool voor dit gebied. Behalve de vele historische gebouwen die zijn te bekijken, worden er lezingen gegeven, rondleidingen verzorgd, zijn er toneel- en muziekoptredens en kinderactiviteiten. Uiteraard kunnen mensen varen op de Kromme Rijn en op de Lek, of met een historische bus het gebied verkennen.



Onder de iconen zijn niet alleen oude monumenten, benadrukt Petra Koek van de Historische Vereniging Den Dolder, die zelf een fietstocht van tien kilometer organiseert langs de iconen van Den Dolder. ,,De geluidswerende luifel boven de A28 wordt ook een icoon genoemd. Net als de L-flat in Zeist. Dat was vroeger de grootste flat van Europa. Ook dat hoort bij cultuurhistorische waarden." In de L-flat is een lezing over de geschiedenis van deze kleurrijke flat.