Oude kantoren en bedrijven in Welgelegen maken plaats voor huizen

Op de hoek van de Ravellaan en de Kanaalweg in Utrecht komen woningen. De huidige gebouwen, oude bedrijfs- en kantoorpanden in dit hoekje van de wijk Welgelegen worden gesloopt.

Ontwikkelaar De Waal Beheer uit Utrecht heeft een informatiebijeenkomst belegd voor omwonenden. Op 12 september kunnen die luisteren en kijken naar de eerste ideeën voor het gebied.

Het gaat om panden die de laatste jaren wisselende bestemmingen hadden. Aan de Ravellaan zat onder meer een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers, aan de Kanaalweg onder meer ROC Midden Nederland en de Belastingdienst. Ook een pand vlak achter deze gebouwen, dat een adres aan de Leidseweg heeft, hoort bij het gebied dat nu opnieuw ontwikkeld wordt. Hier zat een autobedrijf.

In de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst stellen De Waal en het stedenbouwkundig bureau Wissing uit Barendrecht dat de huidige gebouwen al geruime tijd leeg staan en in slechte staat zijn. ,,Hergebruik is daarmee niet meer mogelijk en De Waal Beheer wil op de locatie graag woningen realiseren.'' Wissink heeft hiervoor een 'eerste verkenning' uitgevoerd.

Denkrichtingen

Het is niet de bedoeling op 12 september al een concreet plan te presenteren, maar 'denkrichtingen en uitgangspunten'. De opmerkingen van omwonenden worden gebruikt bij het maken van de plannen, belooft De Waal. De informatiebijeenkomst is in één van de te slopen panden, Ravellaan 1, en begint om 19.30 uur.