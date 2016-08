Oudere bewoner Minstraat overvallen en gewond achtergelaten

De man is volgens buurtbewoners ergens in de 70. Waarom hij is overvallen, is nog onduidelijk.



Buurtbewoners vertellen dat de man een aantal jaar geleden een grote geldprijs van meer dan 2 miljoen euro had gewonnen bij de Lotto. De man maakte daar volgens hen geen geheim van. ,,hij vertelde daar vaak over", zeggen de overburen. ,,Vooral als hij een slokkie op had."



De man bleeft in zijn appartementje wonen, omdat hij geboren was in die buurt.



Bezoekers

De man kreeg geregeld allerlei bezoekers over de vloer, vertellen de overburen. ,,Er kwam van alles bij hem binnen." Dat hij nu overvallen is, verbaast hen daarom niet. ,,Je kon er op wachten."



De politie doet onderzoek.