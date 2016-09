Ouders foute zoons willen huis terug

Advocaat Anis Boumanjal is de eerste die toegeeft dat de zonen Walid (22), Chakir (19), Hamza (21) en Bilal (23) niet de braafste zijn. Justitie verdacht hen van jarenlange handel in cocaïne en heroïne. Na een inval in het huis, waar de zonen nog woonden, besloot de gemeente Utrecht het huis voor een jaar te sluiten. Het huurcontract werd als gevolg daarvan ontbonden.



Boumanjal wil nu onderzoeken of die sluiting terecht is geweest en of er tijdens dat proces geen onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. Want als dat het geval is, heeft de familie C. misschien wel recht op een schadevergoeding.



Emotioneel

De vader des huize vertelde gisteren tegen de rechters dat hij als gevolg van de huisuitzetting particulier moest gaan huren. Dat loopt nogal in de kosten. En dat geld heeft hij helemaal niet. ,,Ik ga er financieel en mentaal aan onderdoor", zei hij.



,,Ik wil gewoon mijn huis terug. Het huis moest een jaar op slot. Die periode is nu voorbij. Geef me mijn huis terug, zodat ik er met mijn gezin weer heen kan", voegde hij er emotioneel aan toe.



Blanco strafblad

Boumanjal voegde daaraan toe dat de ouders niets wisten van de drugshandel die de zoons vanuit huis hadden opgezet. ,,De ouders hebben niets fout gedaan. Zij hebben een blanco strafblad en hebben dat al zolang zij in Nederland wonen. De ouders moeten nu het onderspit delven, terwijl de kinderen in de fout zijn gegaan."