Veel ouders met kinderen op opvang Partou in De Bilt zijn enorm geschrokken van de zelfmoordpoging van voormalig medewerker Bart C.

Gistermorgen probeerde de man die wordt verdacht van ontucht met zeker twee kinderen, zichzelf in zijn cel in Almere van het leven te beroven. ,,Het is een drama wat er met die kinderen gebeurd is, maar dit gun je hem ook niet.’’

Bij de kinderopvang aan de Weltevreden naast basisschool De Kleine Prins en bij de voetbalvelden van FC De Bilt, staan ouders vanochtend in groepjes bij elkaar te praten. De ontuchtzaak en de zelfmoordpoging van de verdachte zorgen voor veel spanningen onder de ouders.

Exterieur van Partou Kinderopvang op de locatie Sportpark Weltevreden.

De meesten willen er ook niks over zeggen. Een enkeling wil dat, anoniem, wel. ,,Ik kan me wel heel goed voorstellen dat een aantal ouders erg slecht slaapt'', zegt één van hen.

Een moeder worstelt met de vraag wat justitie moet doen met de 27-jarige verdachte. ,,Het is een drama, maar dit gun je hem ook niet'', zegt ze bij de uitgang van het schoolplein. ,,Ik ben erg geschrokken van de zelfmoordpoging. Zijn leven is kapot. Het hele dorp staat op z'n kop, want De Bilt is natuurlijk een dorp.''

Op internet wordt de man al ondubbelzinnig veroordeeld, maar de mensen die er echt dichtbij staan, reageren veel genuanceerder. De meeste ouders zijn begaan met het lot van de Utrechter. ,,Hij is geen creep die uit de bosjes springt om een kind te pakken. We moeten precies weten wat er gebeurd is, maar we moeten ook verder.’’

Lekken

Het Openbaar Ministerie (OM) dat de man voor de rechter moet brengen, heeft lang nagedacht over de vraag of en hoe het nieuws rond de aanhouding van de man naar buiten gebracht moest worden. Ruim een week geleden werden 250 ouders per brief uitgenodigd voor een informatieavond om daar te horen waarom Bart C. was gearresteerd. Daarna werd de pers geïnformeerd.

,,We hadden het het liefst voor onszelf gehouden en alleen aan de ouders verteld, maar we wisten dat dit uit zou gaan lekken’’, zegt woordvoerder Ties Kortmann. ,,Dan kiezen we ervoor om de regie in eigen hand te houden en eerst de ouders uitgebreid te informeren en daarna pas de pers. Ouders lezen het dan in ieder geval niet eerst in de krant.’’

Dat ook de zelfmoordpoging van Bart C. van gisteren meteen naar buiten is gebracht, is opmerkelijk en blijft anders meestal binnen de muren van justitie. ,,Ook hier waren we er van overtuigd dat dit naar buiten zou komen, bijvoorbeeld via familie van de verdachte’’, aldus Kortmann. ,,De verdachte was erg geliefd bij veel ouders en kinderen en ook hiervan wilden we dus dat de ouders de eersten waren die dit hoorden. Dat is in samenspraak met Partou gebeurd.’’

Algemeen belang

Zelfs als de verdenkingen blijken mee te vallen en de rechtbank tot een mild oordeel komt, is Bart C. gebrandmerkt en is zijn leven goeddeels kapot, realiseert het OM zich ook. Dat levert ook een fiks dilemma op voor het justitieel apparaat. ,,Door te proberen zoveel mogelijk de regie over de informatievoorziening te houden, wil je voorkomen dat zo iemand door de publieke opinie al veroordeeld wordt. Aan de andere kant heb je ook te maken met een algemeen belang. Ook in deze zaak zijn mogelijk meer strafbare feiten naar voren gekomen doordat het bekend is gemaakt aan andere ouders. Dat belang moet ook gediend worden.’’