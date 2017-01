'Ouders moeten wel naar alFitrah'

Het Verwey-Jonker Instituut, dat onderzoek deed naar de pedagogische effecten van de lessen van alFitrah aan jonge kinderen, constateerde in het rapport dat het (private) onderwijs van alFitrah erg professioneel is.



,,Zeker als je dat zet naast vergelijkbaar islamitisch onderwijs", zei Ahmed Hamdi van Verwey-Jonker donderdagavond. ,,Er zijn ouders die bewust kiezen voor de salafistische overtuiging van alFitrah. Maar er zijn ook ouders die kiezen voor het onderwijs. Je kan er goed Arabisch leren."



Fundamentaliseren

En daar ligt een probleem, stellen gemeenteraadsleden van diverse partijen. ,,Het is zorgelijk dat ook gematigde moslimouders genoodzaakt zijn om hun kinderen naar alFitrah te sturen voor dit soort lessen. Zo 'fundamentaliseer' je die kinderen, want kennelijk is alFitrah de enige goede aanbieder" zei SP'er Michel Eggermont.



Hij kreeg bijval van veel collega's, die stelden dat de moslimgemeenschap kennelijk heeft zitten slapen. ,,Wat moeten we doen met dit gat in de markt", vroeg Steven de Vries van GroenLinks zich af.



Gebrek aan kennis

Arabist en islamoloog Halim el Madkouri uit Culemborg herkent de punten die de gemeenteraad aansnijdt. ,,Onder veel moslimouders is er eigenlijk een gebrek aan kennis. Zij kunnen zelf geen Arabisch doceren of hebben onvoldoende kennis van de Islam. Vandaar dat ze graag professioneel (privaat) onderwijs zoeken."



,,Ouders zijn helemaal niet per se op zoek naar het salafistische gedachtegoed. Ze willen simpelweg dat de kinderen goed Arabisch kunnen spreken, of dat ze iets leren over de Koran. Ik vraag me af of die ouders eigenlijk wel weten wat ze bij alFitrah aangeleerd krijgen. Want dat is meer dan alleen Arabische les."



Burgemeester Van Zanen zei donderdag in de gemeenteraad dat hij zich over de salafistische alFitrah-moskee uit Overvecht ook gaat laten adviseren door de taskforce radicalisering. Die bestaat uit de hoogleraren Beatrice de Graaf en Micha de Winter.