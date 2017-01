Ouders van Utrechtse basisschool zoeken zelf een groep 8-docent

Hester Spee, moeder van Levi in groep 8, plaatste vrijdag een oproep op Linkedin voor een nieuwe leerkracht voor haar zoon en zijn elf klasgenoten. ,,De school vertelde ons vrijdag dat ze een structureel lerarentekort heeft. Vorige week was mijn zoon al twee dagen vrij, de week ervoor ook, omdat ze geen invalkracht konden vinden. De vaste leerkracht werkt parttime, maar die is nu ook ziek.”

Volgens haar kregen de ouders twee keuzes: of op de Notenboom blijven en accepteren dat er af en toe een dag wegvalt, of opsplitsen naar verschillende scholen. ,,Dat laatste wil mijn zoon niet. En als ouders vinden we beide opties niet acceptabel. Deze kinderen zitten al bij elkaar sinds groep 1 en we willen graag dat ze samen het laatste jaar afmaken. Het afscheid voor de middelbare school komt toch wel, maar dat doen ze graag met z’n allen op de Notenboom.”

Lijstje namen

Griepperiode

KSU-voorzitter Jan van der Klis noemt het allemaal ‘een storm in een glas water’. ,,Wat we hebben gezegd is: als we niemand kunnen vinden, zou u kunnen overwegen uw kind tijdelijk op een andere school onder te brengen. Het gebeurt wel eens dat een docent vertrekt of ziek wordt en dat het niet lukt om vervanging te vinden. We zitten ook met een griepperiode en we hebben veel invallers al ingezet. Maar voor deze en volgende week hebben we al een docent geregeld en voor daarna voeren we nu gesprekken.”