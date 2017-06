Oudste winkeltje Hoog Catharijne moet dicht

‘Doe nu al je Sinterklaasinkopen’, moedigt Patrick Salet (61) middels letters op de etalage de passanten aan om nu hun slag te slaan bij zijn winkel in gadgets, snuisterijen in Hoog Catharijne. ,,Nog 23 dagen’’, telt hij zelf af. Eind deze maand gaat de deur van de kleine winkel in hebbedingen op slot, zegt de langst zittende zelfstandig ondernemer van Hoog Catharijne.

Het waren Patricks vader en broer die het winkeltje op een toen strategische plek in Hoog Catharijne openden. Ze hoopten aan de miljoenen passanten na het shoppen nog iets leuks voor thuis te slijten. Dat lukte vooral de eerste twintig jaar wonderwel, weet Patrick. ,,In het begin was het superdruk, stonden we hier met drie man en dat leek nog niet genoeg. Nu kan ik het in mijn eentje gemakkelijk aan, maar het is hier ook geen winkelcentrum meer, alleen een doorgang eigenlijk.’’

Salet Frères is tegenwoordig geen zaak van broers meer, maar bleef wel in de familie: Patrick drijft de zaak met zijn zus Marleen.

Muziekdoosjes

Mensen uit het hele land wisten Salet Frères te vinden, vooral voor muziekgerelateerde snuisterijen, weet Salet. ,,Muziekdoosjes, miniatuurgitaren, maar ook onderzetters van de Beatles. In het begin importeerden we zelf, veel uit Engeland. Nu is dat niet meer.’’

Salet beschouwt zijn winkeltje als een van de krentjes in de pap van een winkelcentrum vol grote modeketens. ,,De Negen Straatjes in Amsterdam zijn zo populair omdat er geen H&M zit’’, legt hij uit. Of de sluiting eind deze maand het definitieve einde van zijn zaak betekent, kan hij nog niet zeggen. ,,We willen wel verder, maar in een uithoek bij de Mediamarkt of in een onbetaalbaar grote zaak heb ik geen trek. De komende sinterklaasperiode zijn we in elk geval nog niet terug. Misschien een jaar later’’, besluit Salet.