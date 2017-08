Ouwehands Dierenpark zoekt wolven voor beren

Ouwehands Dierenpark en Bears in Mind, beheerder van het Berenbos in het dierenpark, willen graag weer wolven naar Rhenen halen.

In heel Europa, en zelfs daarbuiten, wordt in dierentuinen gezocht naar een roedel jonge wolven voor het Berenbos in Ouwehands Dierenpark. In juli overleed de laatste wolf van een roedel van vier, die sinds 2006 in Rhenen in harmonie met de beren leefde.

Annemarie Weegenaar, directeur van Bears in Mind, heeft onder meer in Alaska onderzoek gedaan naar de natuurlijke leefomstandigheden van beren en wolven. ,,Dat gaat doorgaans heel goed samen. Voor het Berenbos zoeken we een roedel jonge wolven. De biotoop van twee hectare groot is ruim in vergelijking met de ruimte die beren en wolven elders in dierenparken hebben. Er zijn in Rhenen voldoende plekken waar ze zich allemaal kunnen terugtrekken en er wordt voor gezorgd dat er altijd voldoende voedsel is.’’

Opvangcentrum

De beren en – aanvankelijk vier – wolven in het Rhenense Berenbos konden het goed met elkaar vinden. Wolven lijken de beren nog wel eens te pesten, maar dat is eerder spel dan serieus. Wolven en beren stimuleren elkaar om natuurlijk gedrag te vertonen. Bears in Mind is de beheerder van het Berenbos, een opvangcentrum voor beren die vroeger mishandeld zijn of moesten optreden in circussen en theaters. Op dit moment leven er elf bruine beren in het Berenbos. Daarnaast verblijven er twee Maleise beren in een afgeschermd gedeelte.

Quote Je haalt in principe geen wolf alleen. Wolven zijn sociale dieren die graag in groepsverband met elkaar omgaan Annemarie Weegenaar

Weegenaar: ,,Vanuit het oogpunt van de dierentuin zou het natuurlijk aantrekkelijk zijn als de roedel van ongeveer vier wolven er voor de winter al zou zijn. Beren gaan in winterslaap en wolven niet. Voor de bezoekers zou dat dus prettig zijn, er blijft dan beweging in het bos. Je haalt in principe geen wolf alleen. Wolven zijn sociale dieren die graag in groepsverband met elkaar omgaan. Zo'n saamhorige roedel vormt zich overigens meestal niet meer als ze al wat ouder zijn. Het beste is als ze vanaf hun jeugd bij elkaar zijn.’’ Wanneer er eventueel weer wolven naar Rhenen komen is nog niet bekend. ,,Maar het is wel de bedoeling dát ze komen.’’