'Over poep moet meer gepraat worden'

Iemand te kakken zetten, poep in je ogen, stront aan de knikker. Als er over de grote boodschap gaat, is dat niet altijd positief. Maar het belangrijkste is: er wordt over gepraat.

Want of het nou koning Willem-Alexander is, burgemeester Jan van Zanen, juf Lucia Baas van de Jenaplanschool of de schrijver van dit stukje, ze hebben in ieder geval gemeen dat ze allemaal (bij voorkeur dagelijks) een drol draaien. Zonder aanzien des persoons.

Des te vreemder dat op poepen nog steeds een taboe rust. Terwijl het net zo normaal als belangrijk is, zeggen de bedenkers van het PoepPaleis Tessie Vilé en Nieske Castelein. Vilé: ,,Poep zegt wat over je gezondheid. En er zijn in ons land 100.000 kinderen waarbij de stoelgang niet vanzelf gaat. Dus in elke klas zit theoretisch een leerling die onder behandeling is van een arts.’’

Signalen

Castelein heeft dat van nabij meegemaakt. Eén van haar kinderen was ook poeppatiënt. ,,Als het meer onderwerp van gesprek was geweest en de signalen eerder waren opgevangen, hadden we sneller iets gedaan en was veel gedoe voorkomen.''

Het bracht beide dames op het idee om een PoepPaleis te beginnen. Over de gang van het voedsel, van mond naar kont. En nu staat er deze week een als blauwe container vermond POP-UP PoepPaleis op de parkeerplaats van winkelcentrum Overvecht, voor scholen en andere belangstellenden. Met ondermeer Verteermuur (witte bal erin, bruine eruit), speciale poepposter (wat voor drol heb jij gedraaid?) en een kennisquiz ter lering. Naast glitterdrol kleien en wc-borstel gooien ter vermaak. Als de kindertjes maar een uur met het bruine goedje bezig zijn, zegt projectleider Michelle Peeters. ,,Het zorgt ervoor dat ze poep weer wat normaler vinden.’’

Poep is op school niet echt een onderwerp, bekent Lucia Baas. Ze is juf van groep 6 van de Jenaplanschool Cleophas (waar ze binnenkort heerlijk kunnen toiletteren in hun nieuwe gebouw aan de Teun de Jagerdreef) en is met haar leerlingen aanwezig. ,,Terwijl ik weet dat er kinderen zijn die last hebben van een moeilijke stoelgang of juist van het omgekeerde. We eten groente en fruit in de pauze, drinken water en geven de gelegenheid om naar de wc te gaan. Meer kunnen we niet doen, behalve de ouders op de hoogte brengen als er problemen zijn. Maar misschien moeten we bij het overleg het ook maar eens over de stoelgang gaan hebben.’’

Lakijen

De lakeien van het PoepPaleis zetten de evergreen Hoeperdepoep zat op de stoep in, herauten trompetteren dat het gaat beginnen, waarna wethouder Everhardt het publiek bijpraat over zijn eigen stoelgang. Hij heeft zich deze dag al ontlast, zo beantwoordt hij de vraag van de lakei. Het motto bij hem thuis: Een dag niet gepoept, is een dag niet geleefd, is. ,,Met als gevolg dat een van mijn kinderen tijdens de vakantie roept: ‘pap ik heb een vandaag niet geleefd!’ Dat is wat overdreven, maar het is wel goed om erover in gesprek te gaan.’’

Waarna de deuren van het poeppaleis zich openen en de kinderen enthousiast aan de slag gaan. Het maakt best wat los, zegt initiatiefneemster Nienke Castelijn. ,,Poep behelst veel facetten en er is heel veel knowhow hierover in het midden van het land. Dit POP-UP PoepPaleis moet de naam vestigen, maar we hopen op en permanent PoepPaleis. Zeg maar zoals NEMO in Amsterdam, maar dan over de stoelgang. Op het Science Park, dat is onze droom.’’