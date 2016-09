Overal nagekeken en uitgescholden

De eerste weken nadat de foto's waren rondgestuurd, durfde ik niet te gaan werken. Ik was caissière in een grote supermarkt. Toen ik weer ging werken, merkte ik dat veel jongens mij niet onder ogen durfden te komen. Sloegen ze een kassa over, als ze zagen dat ik er zat. Maar als ze thuis waren, zochten ze contact. Of ik met ze wilde afspreken. Ze dachten dat ik met iedereen het bed in zou duiken. Wilden ze me gebruiken voor snelle seks. Alsof ik echt een slet was. Maar ik had nog nooit met een jongen afgesproken! Het erge was dat ik zelf steeds meer ging twijfelen. Was ik nou écht een slet? Ik ging bijna zelf denken dat ik slecht was.



Nog steeds is mijn omgang met jongens een beetje moeilijk. Ik kan ze maar moeilijk vertrouwen. Steeds is er een stemmetje in mijn hoofd dat me zegt dat ik moet oppassen. Dat ik ze niet op hun woord moet geloven en dat ze niet eerlijk zijn. Of dat ze me eigenlijk alleen maar willen gebruiken. Dat is best vervelend.



Thuis wordt er niet meer over gepraat. We doen alsof het nooit is gebeurd. Inmiddels gaat het redelijk goed met me. Ik ben nu eerstejaars op een mbo-opleiding en heb nieuwe vriendinnen. Ik gebruik zelfs weer social media."



De naam Jaida is om privacyredenen gefingeerd.