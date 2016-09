Overpompen zoutzuur op A28 duurt tot 14.00 uur

Vanwege het zoutzuur is de brandweer is uitgerukt met een schuimblusvoertuig en ook een adviseur gevaarlijke stoffen is ter plaatse. Rijkswaterstaat heeft bepaald dat de auto niet verder mag rijden en dus is een tweede tankauto onderweg om de vracht over te nemen.



Tegen elf uur, ruim drie uur nadat de tankwagen stil kwam te staan, is begonnen met overpompen. Bij de afrit Den Dolder staan uit voorzorg enkele brandweerwagens paraat. Dat gaat vermoedelijk nog tot 14.00 uur duren.



De chauffeur van het voertuig heeft het lek zelf gedicht. De parallelrijkstrook en de afslag Uithof/De Bilt zijn afgesloten. De hoofdrijbaan is wel vrij. De afrit blijft nog een tijdje dicht, meldt Rijkswaterstaat.