Overstekende zwanen: 'Schattig'

Veroordeling voor Utrechter die wilde afreizen naar IS

14:55 De 27-jarige Behzad R. is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 300 dagen, waarvan 242 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Hij werd in april 2016 opgepakt vlak voor hij aankwam op Utrecht CS. Hij was op weg naar Syrië om zich aan te sluiten bij terreurbeweging IS.