Overtollig eten in straatkoelkast aan de 2e Daalsedijk

In de laatste week van 2016 heeft de koelkast er ook gestaan, bij wijze van proef. In een persbericht van de Weggeefwinkel staat dat er eerst is getest of er wel eten gebracht wordt en of het netjes blijft. ,,De proef bleek een succes: de koelkast is blijven staan en er werd van alles gebracht en gehaald. We gaan daarom graag verder met dit project; net zoals bij de Weggeefwinkel helpen we hiermee mensen elkaar en de aarde te helpen zonder dat daar enige overheid of andere vorm van bureaucratie aan te pas komt.”