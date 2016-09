Overval op cafetaria Wijk bij Duurstede

Volgens de politie bedreigden twee mannen het personeel met een bijl en een pistool. De daders droegen bivakmutsen en donkere kleding. Het is nog onbekend of iets is buitgemaakt, aldus een woordvoerder van de politie.



De daders zijn gevlucht in de richting van de Bonifatiusstraat. De politie heeft nog met man en macht gezocht naar het duo. Ook liet de politie een melding uitgaan via Burgernet.