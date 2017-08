De schrik zit er in appartementencomplex de Dame aan de Prinses Irenelaan in de Utrechtse wijk Zuilen goed in. Het slachtoffer kan er nog moeilijk over praten. Het echtpaar woont er zelfstandig.



Hij vertelt dat hij 's avonds laat thuis kwam. Waarschijnlijk zijn de twee mannen achter hem aan geglipt bij het binnengaan van het complex. Boven, bij de ingang van de woning, duwden ze de deur open die de man net wilde sluiten.



,,Eén had een bivakmuts op, de ander had een mes'', vertelt de man. ,,Ze hebben mijn handen aan elkaar vastgebonden en gooiden me op de grond.'' Ook zijn vrouw werd tegen de grond gewerkt.