Overwegen tramverkeer onder loep

De provincie Utrecht laat in de gemeente Utrecht alle tramoverwegen op veiligheid controleren. Dit na een uitgebreid onderzoek in Nieuwegein, waar een aantal gebreken naar voren kwam.

Het Nieuwegeinse onderzoek naar overwegen concludeerde dat de tramkruisingen veilig zijn, maar dat het wel beter kon. De gemeente Nieuwegein heeft in augustus en september daarom op bepaalde plekken ontbrekende haaientanden en stopstrepen aangebracht. Ook is de tijd aangepast die trams krijgen om een kruispunt over te steken voordat andere weggebruikers groen licht krijgen.

Maar maatregelen die de provincie moet nemen, laten nog op zich wachten. Zo zou de provincie, die verantwoordelijk is voor de trambaan zelf, rubber plaatsen tussen de rails van de tramovergang aan de Symfonielaan in Nieuwegein. Dan kunnen fietsers daar niet meer tussen komen en vallen. Dat is echter nog niet gebeurd, klaagt wethouder Snoeren in een brief aan de provincie.

Ook wenst Nieuwegein maatregelen om voetgangers te waarschuwen die zogenoemde olifantenpaadjes gebruiken nabij het Sint Antoniusziekenhuis.

Quote Geef de overwegen een andere kleur zodat ze beter opvallen rapport tramoverwegen

Het rapport gaf eveneens ter overweging mee om alle tramoverwegen een andere kleur te geven, zodat ze beter opvallen. Maar, zegt de provincie daarover, als je dat in Nieuwegein doet, moet dat ook in Utrecht en IJsselstein. Net als op de nieuwe Uithoflijn. Ondertussen wordt er in de gemeente Utrecht ook een veiligheidsscan gedaan van alle tramkruisingen. Afhankelijk van die uitkomsten bekijkt de provincie de maatregelen voor de gehele tramlijn.