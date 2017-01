Paardentrailer veroorzaakt file op de A27 richting Utrecht

Derde verdachte (19) aangehouden voor autobranden in Utrecht

11:19 Een derde verdachte, een 19-jarige Utrechter, is gisteravond aangehouden door de politie in verband met autobranden in Utrecht. Twee jongens van 17 en 18 jaar oud zijn al op eerdere momenten aangehouden omdat zij ook worden verdacht van autobranden.