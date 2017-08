Paars-roze uitshirt FC Utrecht breekt records

Het nieuwe uitshirt ging in de eerste tien dagen dat het in de verkoop is 1800 keer over de toonbank, vaker dan elk ander uittenue tot nu toe. Een clip waarin het shirt te zien was, was goed voor 150.000 volgers op Facebook, Twitter en Instagram en 200 screenshots op Snapchat.



Tijdens de Open Dag, toen het uitshirt voor een prijs van 55 euro in de verkoop ging, bleek het al meteen in trek te zijn. Na de 0-3 winst bij ADO Den Haag nam de verkoop weer een vlucht, die goed was voor het breken van alle records.