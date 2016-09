'Pak de fiets, het is gezond en goedkoop'

Utrecht in Beweging Een verbluffende fietstruc, die gold als startact bij Utrecht in Beweging. Een project dat erop is gericht het fietsgebruik zoveel mogelijk te stimuleren. Vooral door forensen te verleiden de auto thuis te laten en per fiets of e-bike naar hun werk te pendelen. Bij Utrecht in Beweging hoort een app, die deelnemers van tips en reisinformatie voorziet en registreert hoeveel kilometers zij hebben gefietst. De app biedt tevens de weg naar een kleine beloning: veel fietsers verdienen onderweg 'credits' waarvoor tenslotte voor maximaal 175 euro mag worden geshopt in een webwinkel. Straffe e-bikers kunnen tot maximaal 600 euro terugverdienen op de aanschaf van hun fiets, mits hun de werkgever - die ook zal worden aangesproken - deelneemt en voor de helft meebetaalt. Behalve de gemeenten Utrecht en Amersfoort doen ook de provincie Utrecht en de rijksoverheid mee.

Het is volgens wethouder Van Hooijdonk een illusie dat iedere verstokte automobilist kan worden verleid om op de fiets te stappen. Er is wél veel te winnen:



,,Zeventig procent van alle verplaatsingen is binnen een afstand van 15 kilometer, en dat is meteen ook de afstand die voor de meesten goed per fiets is te doen. Deze campagne kan helpen zoveel mogelijk mensen in deze groep kennis te laten maken met de voordelen van fietsen. Gezonder en goedkoper, om er een paar te noemen. En je wordt er gelukkiger van.''



Auto in de toekomst?

Daarnaast is er volgens beide wethouders ook een pure noodzaak: Utrecht is in 2040 twee keer groter dan in 2000. Een illusie dus om te veronderstellen dat iedereen er maar gewoon per auto kan blijven rondrijden.