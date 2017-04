‘Pak overlast Zuilense Ring aan’

Als Marianne de Gier uit Maarssen aan het einde van de dag haar gezicht schoonmaakt, kleurt het wattenschijfje zwart. Ook als ze het huis niet is uit geweest. Mede-omwonende Ronald Spies constateerde onlangs weer hoeveel vuiligheid er op het tuinmeubilair tijdens het winterseizoen is neergedwarreld. Het gevolg van de tienduizenden auto’s en vrachtwagens die dagelijks over de Zuilense Ring rijden, zeggen ze. ,,Dit kan niet gezond zijn.’’

Verkeersherrie

De stichting-in-oprichting Buren van Zuilense Ring, waarvan De Gier en Spies bestuursleden zijn, wil de gezondheid en veiligheid van de 12.000 omwonenden bevorderen. Daartoe hebben de bewonersverenigingen in de Maarssense wijken Op Buren, Boomstede, Bloemstede, Zandweg-Oostwaard en de dorpen Maarsseveen-Molenpolder en Oud Zuilen in Stichtse Vecht recent de handen ineen geslagen. De bewoners ervaren veel hinder van verkeersherrie. Verder hebben ze last van sluipverkeer, nu het verkeer in toenemende mate opstroopt voor de aansluiting met de snelweg A2 en bij de Utrechtse wijk Overvecht.

Fly-overs

De bewoners komen nu in actie omdat de gemeente Utrecht concrete plannen maakt voor vernieuwing van het Utrechtse deel van de N230, dat in het verlengde ligt van de Zuilense Ring. Utrecht is eigenaar van de weg en gaat deze met financiële hulp van de provincie en het rijk ‘opwaarderen’. Dit houdt in dat de gelijkvloerse kruisingen worden vervangen door een tunnels of fly-overs. De maximumsnelheid gaat omhoog van 70 naar 80 kilometer per uur. De dagelijkse files moeten gaan verdwijnen. Het grote project maakt onderdeel uit de vernieuwing van de Ring Utrecht.

Quote Dit kan niet gezond zijn Ronald Spies

De Zuilense Ring maakt ook onderdeel uit van de Ring Utrecht. ,,Wij gaan de rekening van Utrecht gepresenteerd krijgen’’, voorspelt Marianne de Gier. ,,Uit prognoses blijkt dat het verkeer op het Utrechtse deel gaat verdubbelen. Denk ook aan de vrachtwagens die bij files op de A2, bijvoorbeeld als de Leidsche Rijntunnel dicht is, veel vaker over de Zuilense Ring gaan rijden omdat ze op het Utrechtse deel beter kunnen doorrijden.’’

De stichting wil dat de N230 in zijn geheel wordt bekeken. Nu is er alleen aandacht voor het Utrechtse deel, constateren De Gier en Sies. Daarbij werkt het niet mee dat hun eigen gemeente Stichtse Vecht weinig in de melk heeft te brokkelen. Het Utrechtse deel is van de gemeente Utrecht, de provincie is eigenaar van het stuk in Stichtse Vecht. ,,De provincie hanteert hogere verkeersnormen. Volgens die normen hoeft er niets te gebeuren.’’

80 km

Concrete maatregelen die ze in gedachten hebben, zijn geluidschermen en het verlagen van de maximumsnelheid van 100 naar 80 kilometer per uur. Alleen bij de wijk Zandweg-Oostwaard staan twee meter hoge schuttingen, maar die zijn niet als geluidsscherm bedoeld, zegt Sies. De stichting wil daarnaast cijfers over verkeersdrukte en uitstoot van schadelijke stoffen om te bepalen hoe groot het probleem is.