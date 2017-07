Pakketbezorger Hazjar Salim mag na ludieke actie in IJsselstein blijven

Salim is in IJsselstein favoriet, omdat hij ‘altijd vriendelijk is, altijd lacht en zijn klanten kent’. Honderden IJsselsteiners kwamen daarom vorige week in actie om te voorkomen dat Salim overgeplaatst zou worden naar Houten. Op Facebook en zelfs met posters op de ramen probeerden IJsselsteiners PostNL over te halen om hem in hun stad te laten blijven bezorgen. En met succes.