'Pand alFitrah niet veilig meer'

De leiding van de salafistische organisatie alFitrah neemt grote risico’s door haar activiteiten in een onverzekerd en slecht onderhouden pand voort te zetten. Dat zegt de eigenaar van het gebouw aan de Pahud de Mortangesdreef in Utrecht.

Projectontwikkelaar We Do Projects uit Culemborg staat al een tijd lijnrecht tegenover alFitrah uit de Utrechtse wijk Overvecht. Afgelopen dinsdag werd het faillissement van alFitrah aangevraagd, omdat er nog een bedrag van ruim 70.000 euro aan huur openstaat.

Komende dinsdag doet de rechter daarover uitspraak. Ook loopt er een bodemprocedure, waarin We Do Projects vraagt om ontbinding van het huurcontract met alFitrah.

Het jongste conflict spitst zich nu toe op het onderhoud van het gebouw. Volgens het huurcontract is alFitrah daar verantwoordelijk voor. Van onderhoud is volgens Roel Buitenwerf van We Do Projects echter geen sprake. Bezoekers van alFitrah lopen volgens Buitenwerf daardoor een groot veiligheid- en gezondheidsrisico, net als de kinderen die er Koranlessen volgen.

Uit mails die het AD heeft ingezien blijkt dat er geen enkele verzekeraar is die het pand, gezien de slechte staat en de commotie rond alFitrah, wil verzekeren.

Volledig scherm Zwarte plekken op de buitenmuur.

© AD

,,Ik maak me daar grote zorgen over. Het is niet verantwoord en niet veilig om in een onverzekerd pand te verblijven”, aldus eigenaar van We Do Projects. ,,Het is onbegrijpelijk dat een rechter hierop niet hard ingrijpt en dat er blijkbaar geen wetgeving is, op basis waarvan de overheid ingrijpt.”

Bezorgd

Ook de gemeente Utrecht laat weten bezorgd te zijn. Volgens een woordvoerder zal een bouwinspecteur bij een volgend bezoek kijken of het huidige gebruik nog mogelijk is binnen het gebouw.

Driemaal stonden alFitrah en We Do Projects, samen met een voormalige pandeigenaar, tegenover elkaar in de rechtbank. Ontruiming van het pand werd geëist, net als de betaling van tonnen achterstallige huur. Tegelijkertijd wil alFitrah het pand dat het nu huurt, kopen. Dat kan ook, mits het 1,7 miljoen euro op tafel legt, zo staat in het contract dat alFitrah en We Do Projects met elkaar hebben. Maar dat geld lijkt alFitrah niet te hebben. Stelselmatig wordt de huur te laat betaald.

Dinsdag werd het faillissement van alFitrah aangevraagd, omdat er nog een bedrag van ruim 70.000 euro openstaat.

Buitenwerf: ,,Gesprekken over een passende oplossing met een betalingsregeling voor alFitrah zijn op niets uitgelopen. Daarom houden wij ons nu vast aan de bestaande overeenkomsten. De rechter heeft al twee keer bepaald dat de huurovereenkomst nageleefd dient te worden door alFitrah, zolang de koopsom niet betaald is en de levering heeft plaatsgevonden.”

Volledig scherm Verrotte kozijnen. © AD

We Do Projects wijst naar de benefietacties die alFitrah keer op keer organiseert. ,,Ze zeggen daarin iedere keer iets anders. Dan moeten ze geld ophalen om ontruiming te voorkomen. En op dit moment halen ze geld op om het pand te kopen. Dat zou volgens hen 850.000 euro kosten. Maar dat is natuurlijk onzin, want met alle achterstallige huur, overdrachtsbelasting en de koopsom kom je al rond de 1,9 miljoen uit.”

Achterban

Volgens We Do Projects geeft alFitrah haar achterban onjuiste informatie over de financiële situatie. Zo is er een geluidsfragment van imam Suhayb Salam waarin hij tegen de eigen achterban zegt dat een eerdere poging van We Do Projects tot beslaglegging op de bankrekening geen effect had en dat er op slechts 2.500 euro beslag was gelegd. Maar op dat moment was er om precies te zijn beslag gelegd op 69.979,76 euro. Dit bedrag wordt door We Do Projects bevestigd.

Ook vanuit de moslimgemeenschap zelf klinken dit soort geluiden. ,,Wat is er met al dat ingezamelde geld gebeurd?” wil Sangar Paykhar weten, zo schrijft hij op Facebook.