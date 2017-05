Panda's Wu Wen en Xing Ya eindelijk naar buiten

Hun verblijf Pandasia werd ceremonieel geopend door dierentuineigenaar Marcel Boekhoorn en de Chinese ambassadeur Wu Ken. Ook oud-premier Balkenende, die meelobbyde voor de twee Chinese pluizebollen, mocht meehelpen de beelden van Chinese draken voor de deur traditioneel ‘wakker te maken’. Voor het geluk. Want nu moet het geld gaan rollen.

De verwachtingen voor een pandajong in Ouwehands Dierenpark zijn hooggespannen: pandavrouwtje Wu Wen was al voor het eerst loops. Maar eerst moet mannetje Xing Ya maar eens volwassen worden.

Volledig scherm Voor het eerst bamboe eten in de buitenlucht. © Koen Laureij

In één klap maakten de twee pandaberen van Ouwehands Dierenpark vandaag duidelijk hoe ze zijn. Wu Wen, het afwachtende vrouwtje, steekt eerst haar neus naar buiten als het luikje opengaat, trekt zich dan weer even terug en gaat er dan toch voor. Xing Ya, het uitbundige mannetje, schiet als een losgeslagen beer door zijn buitenverblijf. He, wat is dat, even knabbelen aan die versiering. Om dan weer dwars door een bamboestruik te banjeren, over een platform te klimmen en een boomstam van dichtbij te onderzoeken. ,,Hij heeft ook al kennisgemaakt met het schrikdraad”, lacht manager en bioloog José Kok.

Vruchtbare periode

De hoop op een pandajong is ondertussen al aangewakkerd, want Wu Wen heeft haar eerste vruchtbare periode achter de rug. ,,Ze begon opeens minder te eten. Voor ons was dat even spannend: vindt ze de bamboe niet meer lekker? Of zit ze even niet lekker in haar vel?”, vertelt pandaverzorger Brenda van Eekeren. Maar ze bleek haar eerste cyclus te hebben. ,,Dat was voor haar ook wel even wennen. Ze wist gewoon niet wat ze met zichzelf aan moest.”

Volledig scherm Panda Wu Wen. © Koen Laureij

Maar van echte gemeenschap met Xing Ya kwam het nog niet. Van Ekeren: ,,Dat is echt nog een jongetje. Die heeft nog helemaal geen interesse.” Dierentuineigenaar Marcel Boekhoorn tempert de verwachtingen. ,,We hebben een kraamkamer maar dat is geen belofte. Het zijn geen vrijkonten.”

De dierentuin beleefde vandaag, met de officiële opening van Pandasia, opnieuw een hoogtepunt van een reis die al zestien jaar duurt. Dierentuindirecteur Robin de Lange: ,,We doneren 1 miljoen euro per jaar en dat moeten we natuurlijk terugverdienen. Daar hebben we gasten voor nodig, dus hopen we dat iedereen komt kijken.”

Volledig scherm Panda Xing Ya tijdens de officiele opening van het reuzenpandaverblijf Pandasia in Ouwehands Dierenpark © ANP