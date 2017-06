Papa's gratis naar Museum Speelklok

Video Verdachte Rabobankmoord bekent: Ik hoorde stemmen

19:34 De Pool Lukasz S. heeft vanmiddag in de rechtbank van Utrecht bekend dat hij in februari Corrie van den Brink uit Soest heeft doodgestoken. ,,Ik hoorde stemmen die zeiden wat ik moest doen. Ik ben ziek. Zonder die ziekte was dit nooit gebeurd.’’