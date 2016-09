Paralympiërs vandaag gehuldigd in TivoliVredenburg

De huldiging van Paralympic TeamNL in Utrecht past bij de Nationale Sportweek. Sportwethouder Paulus Jansen: ,,Utrecht is erg verguld met de primeur van de eerste publiekshuldiging van het paralympisch team. De huldiging past helemaal in de Nationale Sportweek.''



De sporters haalden in Rio de Janeiro 62 medailles: 17 goud, 29 zilver en 26 brons. Daarmee eindigde de ploeg op de zevende plaats in het medailleklassement.



In het kader van de Nationale Sportweek is een aantal items uit de collectie Sporterfgoed van het NOC*NSF te zien in een sportmuseum op wielen. De rijdt deze week door de stad en doet meerdere plekken aan.