Pareltjes ziekenhuis in verkoop

De panden zijn een erfenis uit het verleden toen het AZU nog aan de Catharijnesingel gevestigd was en het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) aan de ABC-straat. Beide vertrokken aan het eind van de vorige eeuw naar universiteitscentrum De Uithof.



Het UMC Utrecht heeft vorig jaar besloten het voormalig Ronald McDonaldhuis aan de Lange Nieuwstraat en zes monumentale woningen in de nabijheid van het voormalig AZU af te stoten. Daarin bracht het ziekenhuis jarenlang vooral buitenlandse medewerkers en onderzoekers onder, maar de vraag naar deze woonruimte nam de laatste jaren af.



Ziekenhuiswoordvoerder Karen van Gelder: ,,We merkten dat de ruimten steeds vaker leeg stonden en hebben ons beraden op de toekomst en of we ze nog langer moesten aanhouden. Toen is het besluit tot verkoop genomen.'' Daarbij is vastgelegd dat de opbrengst in medisch onderzoek geïnvesteerd gaat worden. Welk onderzoek is volgens Van Gelder nog niet duidelijk.



Bijzonder aanbod

Volgens Marco van Diggelen van makelaar Brecheisen vormen de UMC-panden een heel bijzonder aanbod: 'Pareltjes in de stad'. De panden zijn op aantrekkelijke plek gelegen en karakteristiek van uiterlijk.