Paren schrikken zich wild na telefoontje UMC over ivf

Net nadat een moeder van een zoon die met hulp van het UMC verwekt is met verbijstering het nieuws van de mogelijk verkeerde bevruchting van 26 paren had gezien, rinkelt bij haar de telefoon. Het UMC uit Utrecht. ,,Ik kreeg echt een hartaanval. Mijn hart bonkte in mijn keel'', vertelt ze. ,,De arts vroeg me eerst nog ter bevestiging naar mijn geboortedatum, maar ondertussen denk je zelf dan al: oh mijn god, het zal toch niet!?''



De moeder - die vanuit privacy-overwegingen liever niet met haar naam genoemd wil worden - schrok zich een ongeluk en vroeg meteen: ,,Heeft het iets te maken met mijn baby?" Maar dat was 'gelukkig' niet het geval, vertelt zij als ze bekomen is. ,,Onze zoon is gelukkig van vlak vóór de periode waarin het mogelijk mis is gegaan! Alleen het UMC belt nu iedereen die een behandeling heeft lopen, dus veel meer mensen schrikken keihard van zo'n telefoontje.''



Het stel is dolblij dat zij niet zoals die 26 paren in onzekerheid zitten over of hun nakomeling wel echt door beide ouders is verwekt. Toch bracht het telefoontje van de fertiliteitstarts een grote teleurstelling. ,,De arts zei dat het hele lab nu in onderzoek is en dat alles voorlopig wordt stilgelegd.''