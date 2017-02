Parkeerboete van 370 euro: 'Dit vind ik schandalig'

Onbewust

Broekhuizen weet dat hij er niet had mogen staan. ,, Ik heb het onbewust gedaan. Het was donker. Achteraf wist ik het wel, want ik ben er wel eerder geweest. Maar ik stond niemand in de weg. Het was niet gevaarlijk. Mensen die door rood rijden of aan het bellen zijn, krijgen een boete van 230 euro. Dat is pas gevaarlijk en die komen weg met minder.''



Hij weet nog niet hoe hij de boete moeten betalen. ,,Ik heb maar een klein pensioentje. Ik vind het schandalig hoe de overheid aan haar geld komt. Ik heb er niet van geslapen. Dit doet heel erg zeer.''



Een woordvoerder van de gemeente Zeist zegt dat voor de parkeerovertreding een standaardbedrag geldt. Volgens de woordvoerder kan Broekhuizen bezwaar maken. ,,De buitengewoon opsporingsambtenaren controleren daar op verzoek van het ziekenhuis vanwege de overlast. De gehandicaptenparkeerplaatsen zijn bedoeld voor mensen met een handicap. Het ziekenhuis een kiss-and-ride zone voor de deur om mensen die in het ziekenhuis moeten zijn even af te zetten, waarna de auto op een parkeerplek gezet kan worden.''