Parkeergarages Utrecht en Veenendaal ook besmet door virus

Directeur Mark van Haasteren van Q-Park zegt dat 11 van de in totaal 262 locaties van Q-Park in het land getroffen zijn. Behalve de parkeergarages van La Vie en Corridor in het centrum van Veenendaal zijn er in de provincie Utrecht geen andere betaalautomaten van Q-Park besmet. ,,Het gaat om een storing in de betalingsapparatuur. Klanten kunnen wel contant betalen. Ze kunnen vandaag zonder uitrijkaart naar buiten'', aldus Van Haasteren.



Op de getroffen locaties zijn medewerkers van het bedrijf aanwezig om parkeerders wegwijs te maken. Waarom de La Vie-parkeergarage wel geïnfecteerd is en bij voorbeeld de Q-Park-garage bij stadion Galgenwaard niet, kan Van Haasteren niet zeggen. ,,Meestal hoor je over een week of drie meer over de werking van zo’n virus.’’