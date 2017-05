Parkeerproblemen voor duizenden pandabezoekers Ouwehands

Volgens het college van burgemeester en wethouders is er te weinig draagvlak in Wageningen. Wethouder Han ter Maat: ,,Gezien het ontbreken van maatschappelijk en politiek draagvlak in de stad hebben wij nogmaals een heel zorgvuldige afweging gemaakt. Onze conclusie is dat het beoogde parkeerterrein niet in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening ter plekke. Dit vooral vanwege de aangevraagde omvang in relatie tot de benodigde capaciteit, het aantal dagen bezetting en de impact op omgeving en ecologie.”