Partij voor de Dieren: 'Utrecht heeft kievitskuikens gedood'

Dat zegt de Partij voor de Dieren. Die eist tekst en uitleg over dit ‘vogeldrama’. De kievit is een beschermde weidevogel.

Utrecht heeft eind mei opdracht gegeven om een weiland nabij het nieuwe Skydive-centrum langs de A2 te maaien, zodat daar auto’s konden parkeren voor bezoekers van de nabijgelegen Haarrijnse Plas. Echter, in dat weiland hadden kieviten nesten gemaakt en eieren gelegd. Door de maaiwerkzaamheden én door het parkeren zijn eieren kapot gemaakt en kievitskuikens gedood. Dit is een wettelijke overtreding.

Sancties

De gemeente is door de provincie op de vingers getikt, maar voor de Partij voor de Dieren is hiermee de kous niet af. De fractie wil weten hoe Utrecht zo in de fout heeft kunnen gaan en wat de sancties zijn. Volgens de PvdD had Natuurmonumenten van tevoren bij de gemeente aangegeven dat maaien in dat gebied geen goed idee was.