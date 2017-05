Pas drie jaar en nu al twee dagen aan de wandel

Uitgelaten en voldaan loopt de 3-jarige Sanne van den Hoeven onder finishboog het plein van kinderopvangorganisatie aan de Mgr. Van Heukelumstraat Partou op. Daar wacht haar weer een sticker zoals alle deelnemertjes van de avondtweedaagse op hun kaart mogen plakken. De eerste van twee avonden wandelen is volbracht.

Voor de meesten is de afstand goed te doen. Een enkeling smokkelt een stukje op papa's schouders om vlak voor de binnenkomst toch maar gauw weer op eigen benen de laatste meters af te leggen.

Oma en een ijscoman

Hoe Sanne de wandeltocht vond? ,,Leuk! Oma Ria was er en een ijscoman'', vertelt ze enthousiast. Ook haar ouders Nicole en Jos hebben zich tijdens de zonovergoten wandeling goed vermaakt. ,,Het is gewoon een leuk initiatief, als voorloper op de echte avondvierdaagse'', zegt Nicole.

Vooral kinderen met grote broers en zussen die al de echte avondvierdaagse lopen, zien uit naar het evenement, vertelt één van de andere moeders. ,,Dan tellen ze al een beetje mee.''

Zo'n 20 kinderen in de leeftijd van 2 tot 5 jaar liepen mee met de loop van 1,5 kilometer.

Na vanavond is er een dagje pauze ingelast. Vrijdag lopen de kinderen samen met hun ouders de tweede en laatste anderhalve kilometer. Onderweg is er halverwege telkens een stempelpost, waar ook fruit gegeten en even wat gedronken wordt. Aan het einde wacht er ook voor deze kleinsten een medaille.

De Nieuwegeinse avondtweedaagse is een initiatief van kinderopvangorganisatie Partou, die het evenement vorig jaar voor het eerst organiseerde. Dat voorbeeld krijgt dit jaar voor het eerst landelijke navolging: in de week van 22 mei verzorgt de kinderopvang vanuit zijn ongeveer 300 vestigingen in den lande de ‘peutertweedaagse’.

Miranda Majoor van de vestiging aan de Van Heukelumstraat in Nieuwegein: ,,Zeker op locaties waar we kinderopvang bieden naast de buitenschoolse opvang, merkten we dat de allerkleinsten óók graag willen meedoen. Net als hun oudere broertjes of zusjes op de BSO. Maar daarvoor zijn ze gewoon nog te klein, de afstanden zijn te groot, dus dat kon nooit. De tweedaagse is dan een hartstikke leuk alternatief.’’

Drie locaties

Er doen vanavond enkele tientallen kinderen van 2, 3, 4 en 5 jaar oud aan mee, samen met hun ouders. Dat zijn er overigens iets minder dan vorig jaar. Ze vertrekken van drie locaties, in de wijken Galecop, Zuilenstein en Batau-Noord. De tweedaagse gaat vooraf aan de avondvierdaagse, die in Nieuwegein volgende week wordt gelopen.