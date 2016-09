Patria-voorzitter stapt op na conflict met trainer

Valkeneer was pas drie weken voorzitter van de club. Onlangs vertelde hij in deze krant dat Patria 'de kleinste en gezelligste club van Zeist' is. Aan die gezelligheid kwam tijdens het jubileumfeest abrupt een eind. Valkeneer ergerde zich aan het gedrag van één van de spelers uit de selectie van Fares.



,,Ik vroeg Coco die jongen op zijn gedrag aan te spreken, maar hij weigerde dat. Ik weet wel waarom, hij heeft die speler zelf naar Patria gehaald. 's Maandags kreeg mijn zoon Ed te horen dat hij niet meer bij het eerste zat. Terwijl hij de afgelopen jaren basisspeler was. Coco speelt over de rug van mijn zoon een vies spelletje en daar weiger ik aan mee te werken.''



Opstelling

Fares heeft een andere lezing. ,,We hebben een aantal nieuwe spelers die gewoon beter zijn dan Ed. De voorzitter mag daar een andere mening over hebben, maar ik ben aangesteld om de opstelling te maken en niet hij. Zo simpel is het. Overigens zijn mijn leiders, met wie ik de opstelling altijd bespreek, het met mij eens. Al vind ik de situatie natuurlijk wel ontzettend jammer voor de club, wij zijn juist zo goed bezig.''



Valkeneer, die tevens hoofdsponsor van Patria is, nam inmiddels alle door hem aangeschafte spullen in beslag, waaronder de wedstrijdshirts. Patria speelde zaterdag daardoor in trainingsshirts tegen ODIN.