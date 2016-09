Patrick Kilian en zijn gezin krijgen een eigen flatje

Gisteren viel de langverwachte brief van verhuurder Portaal op de deurmat. De inhoud ervan komt erop neer dat Kilian strikt genomen geen aanspraak kan maken op een andere woning, maar dat er voor hem uit coulance een uitzondering wordt gemaakt.



Eenmalig

Hij krijgt eenmalig een flatje in Utrecht aangeboden, waar hij met vrouw en dochter naartoe kan verhuizen. Waar precies, dat is nog onduidelijk. Hierover gaat Kilian nog in gesprek met Portaal. ,,Regels zijn regels, dat besef ik inmiddels ook wel. Wat dat betreft mogen we blij zijn dat Portaal over zijn hart strijkt.''



Patrick Kilian trok achttien jaar geleden bij zijn vader in toen zijn moeder overleed. Hij verzuimde op dat moment zichzelf officieel in te laten schrijven als woningzoekende, en deed dat ook niet in de jaren daarna.