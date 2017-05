Paviljoen Blik en Burgers in Zeist laat op zich wachten

De realisatie van Blik en Burgers, paviljoen en speeltuin bij sportpark Blikkenburg gaat wat langer duren dan gedacht. Bij de toekenning van de 280.000 euro voor realisatie was de gedachte nog dat de uitspanning in mei gerealiseerd kon worden. Nu is de officiële opening begin juli voorzien.

Blik en Burgers was het winnende idee in de prijsvraag Z-battle voor vernieuwende initiatieven in Zeist. Maandag start de bouw van het paviljoen en de aanleg van de speeltuin.

Het huidige gebouwtje van Sportpark Blikkenburg wordt vervangen door een nieuwe gezamenlijke accommodatie. ,,Het oude pand is net gesloopt," vertelt initiatiefnemer van het idee, Anouk de Sonnaville-Drost. ,,Volgende week beginnen ze met bouwen van het paviljoen. Dat duurt ongeveer zes weken. De aanleg van de speeltuin begint ook volgende week. De laatste week van juni moet het klaar zijn. Begin juli volgt dan het openingsfeest."

Quote De laatste week van juni moet het klaar zijn. Begin juli volgt dan het openingsfeest Anouk de Sonnaville-Drost

Sonnaville-Drost wil naast een ruime plek voor kinderen om te spelen, een horecagelegenheid opzetten zodat ook ouders en grootouders er graag vertoeven. Ze heeft de eigenaren van Pandarve geënthousiasmeerd om als horecaondernemer in te stappen. ,,Het wordt gerund door Emliy Boot, een van de vrouwen van Pandarve. Ze heeft een horeca-achtergrond én pedagogiek-achtergrond. Dus ze mag ook kinderopvang doen. Dat willen we ook gaan doen. Een oud-medewerker van Bigoli, een vermaarde broodjeszaak in Utrecht, gaat in de keuken staan."

Dag en nacht

Sonnaville-Drost is er dag en nacht mee bezig. ,,Er komt ontzettend veel bij kijken. Daar heb ik me echt in vergist. Ik ben zo'n huismoeder die denkt: ik ga een speeltuin beginnen. Maar gelukkig willen heel veel mensen helpen. Afgelopen Koningsdag hebben we in Zeist geflyerd om sponsors te werven. Dat is megagoed gegaan. Ondernemers zien mogelijkheden met allemaal jonge mensen die er naartoe komen."