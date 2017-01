Pegida gaat weer demonstreren, maar waar?

Als het aan de gemeente ligt gaat Pegida naar het Moreelsepark om daar te demonstreren. Een protestmars door de stad wil de gemeente Utrecht niet. En daar is Wagensveld woedend over. ,,Voor ons is een plek in het Moreelsepark onacceptabel. Daar kunnen wij niet mee akkoord gaan.”



Wagensveld verwijst naar een demonstratie Syriërs die in december 2016 een soortgelijke mars door de stad hielden om aandacht te vragen voor de oorlogsmisdaden van de Syrische president. ,,Zij mochten ook een protestmars. Waarom wij niet?”