Pegida in het vergeten Moreelsepark

Wel leuk. Behalve als je er duizelig van de draaimolen en de rosé over struikelt tijdens de Parade. Dat is de kermis van de bourgeoisie, dus daar komen jullie nie'. Maar geloof me, da's geen pretje. Hoe dan ook, buiten die twee zomerse weken dat de Parade er neerstrijkt, komt er eigenlijk nooit iemand in het Moreelsepark. Er wordt niet gebarbecued, niet gejogd of gezonnebaad, er komen geen foodtrucks of bootcampers.



VVV-tips

Eigenlijk is het een vergeten parkje. Een veredelde groenstrook die ons eraan moet herinneren dat er 200 jaar geleden een écht park lag. Nou is het mijn taak niet jelui van het naoorlogs verzet VVV-tips te geven. De reden dat ik jullie op het Moreelsepark wijs, is de volgende. Onze burgemeester Van Zanen - bij jullie ongetwijfeld bekend als 'die neoliberale, crypto-fascistoïde slippendrager van het grootkapitaal'- heeft het aangewezen als locatie voor de Pegida-demonstratie van aankomende zondag. Daar is over nagedacht.



Niet alleen is het gemakkelijk af te zetten voor de politie - bij jullie ongetwijfeld bekend als 'de racistische knokploegen van het neokoloniale establishment'. Maar belangrijker is dat de manifestatie van Edwin Wagensveld en zijn vijftig varkensmutsen er volstrekt onder de radar blijft. Die Pegida-demonstratie zal er als een nachtkaars uitgaan. Dat is te zeggen: mits jullie je kunnen inhouden.