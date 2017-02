Pegida mag zondag alleen demonstreren in Moreelsepark

De locatie is tegen de zin van Pegida in. Zij zetten in op een protestmars door de stad, die zou moeten beginnen op de Neude. ,,Voor ons is een plek in het Moreelsepark onacceptabel. Daar kunnen wij niet mee akkoord gaan'', zei Pegida-leider Edwin Wagensveld eerder deze week. Hij verwees naar een mars die Syriërs in december 2016 in Utrecht hielden: ,,Zij mochten ook een protestmars. Waarom wij niet?''