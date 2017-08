Peppie is de absolute tegenpool van Klaver

Misschien is dat de reden waarom de partij Pepijn Zwanenburg naar de negende plek op de lijst heeft verbannen. Peppie is met zijn bontgekleurde kabouter-plop-look de absolute tegenpool van Klaver. De mannetjesmakers van GroenLinks hebben 'Jesse' als Hollandse Trudeau annex Blanke Obama in de politieke markt gezet. Met succes, mag je wel zeggen. En dan moet je niet hebben dat het zorgvuldige gecultiveerde imago van vitale staatsmannelijkheid onderuit wordt gehaald door een lokale politicus die eruit ziet alsof ie in de weggeefwinkel boven een pot verf in slaap is gesukkeld. Pepijn is oud-, Jesse nieuw-GroenLinks.



Maar goed, die documentaire. Honderden sneeuwwitte GroenLinks-meisjes meldden zich met rode blosjes op de wangen toen de (gratis) premièrekaartjes online werden uitgedeeld. Binnen een uur was er geen stoeltje meer vrij. Voor de fans die achter het net visten, is er desondanks goed nieuws. De film wordt een dag na de feestelijke eerste vertoning op de televisie uitgezonden. Niet in de zendtijd voor politieke partijen, maar primetime bij BNN-VARA.