Perry Sport kan vermoedelijk in pand blijven

Volgens Korst bestond er een verschil van mening met de nieuwe eigenaar van Perry Sport, J.D. Sports, over de afhandeling van oude huurachterstanden.



Perry Sport ging in februari van dit jaar failliet, mede als gevolg van het faillissement van V&D en Scapino, waar de keten als onderhuurder tientallen winkels had.



Het Vredenburg in Utrecht is al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw een van de oorspronkelijke vestigingsplaatsen van de sportwinkel in Nederland.