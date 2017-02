Pestvogels op de vlucht voor drones

Een groep pestvogels, waarschijnlijk op doortocht terug naar Scandinavië of Rusland houdt zich al dagen op bij de sporthal, waar ze zich tegoed doen aan de bessen in de struiken.



Het is een hilarisch gezicht, zaterdag op het veldje voor de sporthal aan het Dunantplein. Aan de ene kant houdt zich een groepje mannen met camera's en verrekijkers op, terwijl een stukje verderop mannen met een drone in de weer zijn. Beide groepen storten zich met overgave op hun passie, maar ze zitten elkaar vandaag wel behoorlijk in de weg.



Ruzie

,,Ik heb geen zin om er ruzie over te maken'', zegt vogelspotter Ton Jansen uit Utrecht. ,,Ik heb ze toch al vastgelegd vanmorgen'', zegt hij wijzend naar zijn camera. ,,Maar voor de vogelvrienden die net zijn aangekomen is dit vervelend. De pestvogels laten zich niet meer zien sinds die mannen daar met die vliegtuigjes bezig zijn.''



De mannen met de vliegtuigjes zijn zich van geen kwaad bewust. ,,Dit is een mooi veldje om ons nieuwe materiaal te testen'', zegt Heman Blokland van HCC!Drones. ,,Maar als die vogelaars er last van hebben dan moeten ze dat gewoon zeggen.''



De vogelaars hebben zaterdag duidelijk geen zin in een confrontatie. Als er een vlaamse gaai opduikt, is er weer even opwinding. ,,Tja, dat is eigenlijk ook niet zo gunstig'', zegt een van hen. ,,Pestvogels zijn geen vrienden van vlaamse gaaien. Maar misschien komen ze straks weer terug als het wat rustiger is in de omgeving.''