Pinguïndans aanstootgevend voor islamitische school

Toen het UCK de voorstelling aan de school aanbood, is nog doorgenomen of er wellicht aanstootgevende scènes in de voorstelling zaten. Samen kwamen ze tot de conclusie dat dat niet het geval is, zegt adjunct-directeur René Van der Kolk van het UCK, die de voorstelling 'IJspaleis' ook gezien heeft. Hij kan zich geen scène herinneren die ongeschikt is voor kinderen, van welk geloof dan ook.



,,Twee pinguïns voeren een dansje uit omdat ze elkaar leuk vinden. Daarbij raken ze elkaars schouders en als ze hun armen in de lucht steken, zie je een stukje buik. Maar dat is het.''



Raar

Een aantal leerlingen van de school en enkele volwassen begeleiders reageerden volgens Van der Kolk ook teleurgesteld op het besluit om tijdens de voorstelling op te stappen. ,,Wij vinden het ook raar. Ik ga maandag meteen met de schooldirecteur bellen om te vragen wat nu precies het probleem is. Wij houden altijd rekening met gevoeligheden. Er wordt ook niet gevloekt in kindervoorstellingen. Maar we zijn niet politiek- of geloofs-geöriënteerd, dus of we concessies gaan doen, moeten we nader bespreken.''