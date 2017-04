PitPop nieuw muziekpodium in Nieuwegein

PitPop Nieuwegein is een uitvloeisel van het open podium dat elke eerste vrijdag van de maand plaatsvindt in jongerencentrum The Pit. De titel van die succesvolle avonden is Play The Pit. Inge: ,,Op dat open podium spelen acts die je een groter podium gunt. Die gedachte bracht mij op PitPop Nieuwegein."



De acts tijdens PitPop zullen in eerste instantie gekozen worden uit het aanbod van Play The Pit. Maar ook van buiten de stad stromen de aanvragen al binnen. Inge: ,,Nieuwegein blijkt uit te puilen van de open podia en muziekinitiatieven. Dat wist ik niet. De promotie daarvan is kennelijk niet zo in het zicht.”



The Pit onderscheidt zich van andere jongerencentra doordat de locatie een lange muziekgeschiedenis kent. Daarnaast beschikt The Pit over een groot podium en bijbehorende apparatuur. De enthousiaste vrijwilligers die er actief zijn, hebben via hun studie of werk ervaring in elke tak van muziek. Tijdens PitPop zijn dat folkpop, poprock, countryrock en rock. ,,En zelfs metal”, voegt Inge toe. ,,Aan het eind van de avond.”