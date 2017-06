‘Pius X wil Willibrordkerk wèl toegankelijk houden’

Pius X schrijft dit in een brief aan de gemeenteraad. Eind van de maand neemt de raad een besluit over de verkoop van de kerk.

De brief is een antwoord op de open brief die 27 bekende Nederlanders onlangs naar de raad hebben gestuurd. Zij willen voorkomen dat de monumentale kerk aan de broederschap verkocht wordt. De brief is onder andere ondertekend door Maarten van Rossum, Herman van Veen, Claudia de Breij, Ad van Liempt en drie (oud-) wethouders.

Voorjaarsnota

Het college wil dat de kerk snel verkocht wordt omdat ze het geld nodig hebben om de schuld van de kerk, 1,6 miljoen euro, te kunnen betalen. De neogotische kerk is tussen 1992 en 2006 ingrijpend gerestaureerd door de huidige eigenaar De Sint Wilibrord Stichting. Deze stichting is nagenoeg failliet en omdat de gemeente garant stond voor de schulden van de stichting, moet de gemeente het bedrag ophoesten.

De gemeente was al min of meer akkoord gegaan met het aanbod van Pius X, omdat deze de totale schuld wil overnemen. De tweede partij die de kerk graag wil overnemen, de Stichting Culturele Evenementen St. Willibrordkerk (SCEW), kwam met een aanmerkelijk lager bod.



Concerten

De SCEW organiseert al jaren concerten, voorstellingen en andere culturele evenementen in de kerk. Zij vreest dat al die evenementen niet meer door kunnen gaan als de streng religieuze groep zeggenschap krijgt over de kerk.

Arno van Beurden, die door de rechter is benoemd tot bestuurder van de Sint Wilibrord Stichting, adviseert de raad een verkoop aan de priesterbroederschap. Volgens hem zal de kerk zeven dagen in de week open blijven voor publiek en blijft er ruimte voor (toeristische) rondleidingen. Ook past het gedachtegoed van Pius X in de traditie van pater Kotte, die jarenlang de mis opdroeg in de kerk en de kerk behield voor de Latijnse liturgie. Hij wijst er verder op dat de SCEW geen formele bestuurlijke zeggenschap heeft over de koers. Tot slot komt Pius X met het beste bod.

Genootschap

Pius X is een omstreden genootschap. De congregatie werd in 1988 uit de kerk gezet nadat oprichter Marcel Lefebvre zonder toestemming vier bisschoppen had gewijd. Pius X is tegen modernisering van de katholieke kerk zoals is afgesproken bij het tweede Vaticaans Concilie in 1962. In 2012 ontkende één van de bisschoppen de Holocaust. En recentelijk zijn er berichten in Zweedse media over seksueel misbruik door priesters van de broederschap in Zweden.