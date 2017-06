Pizzabar moet verbodsbord voor ananassen weghalen

Dat vinden de eigenaren van pizzabar Satriale’s ook geen probleem. ,,Het was een ludieke actie en we weten best dat het niet mag’’, zegt eigenaresse Nienke Kroneman. Net als haar partner Dave Kieft heeft ze geen Italiaanse wortels en het stel pretendeert ook niet een enorme kennis van de Italiaanse keuken te hebben, maar die ene uitdrukking kennen ze maar al te goed: ‘Elke keer als iemand in de wereld een pizza hawaï bestelt, sterft er een Napolitaan.’ Het is namelijk not done om fruit op een pizza doen. De pizza hawaï wordt belegd met onder meer ananas.



,,We hebben een echte Napolitaanse houtoven en dan past het niet om zo’n on-Italiaanse pizza op de kaart te zetten’’, zegt Kroneman. Daarom werd die pizza niet op de kaart gezet en verschenen er op de kleding van het personeel ook kleine opdrukjes met een ananas-verbodsbord. Sluitstuk was een verkeersbord met een ananas erop, met een grote rode streep erdoorheen.