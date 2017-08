Plaag in Sterrenwijk: 'Overal ratten in m'n huis'

De Sterrenwijkse ontdekte twee weken geleden voor het eerst een rat in de woonkamer en later ook op de veranda van haar huis. ,,Ze hebben onder de bank gezeten en achter de keuken, de magnetron en de koelkast en dat terwijl ik juist heel schoon ben op mezelf. We hebben alles bij elkaar 14 uur staan poetsen om het weer schoon te maken, maar ik heb er wel met mijn handen aan gezeten en weet niet of ik ziek kan worden.’’

Van der Laan heeft geen goed woord over voor woningbouwcorporatie Portaal. Die adviseerde haar eerst zelf een rattenvanger in te schakelen – die op zijn beurt vaststelde dat het zinloos was alleen haar huis aan te pakken, omdat ratten via de kruipruimten naar aangrenzende huizen kunnen lopen. ,,Er zit een gat in de muur en dat moet gedicht worden. Ze zouden donderdag komen, vrijdag komen, maar ze zijn niet geweest. Dat is toch gewoon onbeschoft. Ik ben hart- en longpatiënt en ben er nu helemaal klaar mee’’, aldus Van der Laan met onverholen ergernis.

Lek in riolering

Verhuurder Portaal is druk op zoek naar de plek waar de ratten uit het riool komen, reageert woordvoerder Elmy Liefferink. ,,We zijn op zoek naar de oorzaak. We weten niet waar ze vandaan komen. We hebben al een rookproef gedaan bij de betreffende woning, maar daaruit bleek niet dat er een lek in de riolering zit. We gaan nu bij de buren kijken. Zodra die toestemming geven, kunnen we gaan kijken of daar wellicht de riolering kapot is.’’