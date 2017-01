'Plan verbreding van A27 is achterhaald'

Nut van verbreding

De kerngroep laat op dit moment een onderzoek uitvoeren met de nieuwste verkeersgegevens over het nut van de verbreding. ,,Met de nieuwe gegevens blijkt dat er absoluut geen noodzaak is voor verbreding. Het plan is achterhaald. Laten we hopen dat de PvdA, met andere partijen die tegen zijn, straks en rol spelen in de formatie. Ik ben optimistisch.''



Het Utrechtse VVD-raadslid André van Schie ziet het niet zover komen dat het besluit van zijn partijgenote wordt teruggedraaid 'na een emotionele stem' tijdens het PvdA-congres. ,,Een nieuwe minister zal er ook voor moeten zorgen dat het knooppunt wordt opgelost. Alternatieven blijken te duur en niet realistisch. Dit is het verstandigste besluit,'' aldus Van Schie.