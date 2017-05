Plan voor 19.000 zonnepanelen in leeg weiland bij Hagestein

De zonneweide, zoals het bedrijf het project aanduidt, is voor zover bekend het grootste zonnepanelenproject in de regio Utrecht.

In Vianen wordt nog geen 3 procent van de energie duurzaam opgewekt, terwijl dit volgens een energieakkoord tussen de Nederlandse gemeenten en het Rijk 14 procent zou moeten zijn. ,,Daarom is dit zonnepark zo belangrijk", zegt wethouder ruimtelijke ordening van Vianen André Landwehr.

Schapen moeten gras kort houden

Algemeen directeur van Powerfield Symen Jellema vertelt dat hij de gronden bij Hagestein heeft gekocht van de gemeente Vianen en dat een ander deel in handen was van een beleggersgroep van Grond-en Vastgoed Zaandam. Het stuk moest volgens hem ooit bebouwd worden voor het industrieterrein, maar zover kwam het niet. ,,Het is een mooi stuk land waar niets mee werd gedaan en wij hebben er vertrouwen in dat het rendement oplevert'', aldus Jellema.

De 19.000 zonnepanelen komen met hun minder fraaie achterkant naar de Biezenweg toe te staan. Schapen moeten ervoor zorgen dat het gras waarop de panelen staan, kort wordt gehouden. Jellema: ,,We zijn in gesprek met een schaapherder uit de provincie Utrecht die daar 50 beesten kan hoeden. Die kunnen ook onder de panelen schuilen.''

Langzaam opgeslokt

Met de realisatie van de zonneweide kan Hagestein een middelpunt van duurzame energievoorziening worden: aan de overzijde van de A2 zijn momenteel drie windturbines in aanbouw, terwijl bij de stuw in de Lek nog altijd een waterkrachtcentrale gebouwd kan worden.

Hagesteiner Frits van der Gronde kijkt vanaf zijn huis op 't Laantje recht op de weide. Hij is blij met de duurzaamheidsgedachte van de zonnepanelen. Tegelijkertijd ziet hij zijn dorp Hagestein langzaam opgeslokt worden. ,,We kijken straks uit op drie giga windmolens, nieuwbouwwijk Hoef en Haag wordt tegen ons aan gebouwd met 1.800 woningen en nu komt er ook een groot zonnepark.''

Hij vraagt zich af waarom zoveel grote projecten in het kleine Hagestein moeten komen en vindt het erg belangrijk dat ook duurzame projecten goed in het landschap worden ingepast. ,,Hagestein wordt zo'n beetje het Groningen van de regio. Misschien hebben we ook een Freek de Jonge nodig die zegt: allemaal mooi, maar tot hier en niet verder."

Veel hinder

Het meest direct zicht op de zonneweide heeft Anita Hazendonk, die woont aan de Breede Sticht. De panelen verrijzen bij haar zowat in de achtertuin. ,,Ik ben voorstander van groene energie, maar de vraag is: waar blijft straks het echte groen? De noordkant van Hagestein (Hoef en Haag en de Gaasperwaard, red.) wordt al helemaal vol gebouwd, en nu volgt de Biezenpolder? Zonnepanelen op gebouwen lijkt mij een betere vorm van duurzaamheid. Als bewoners van de Breede Sticht en de Biezenweg krijgen we al veel hinder van duurzame windmolens door de slagschaduw.''

